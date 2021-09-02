Кендалл Дженнер стала креативным директором онлайн-ритейлера FWRD: безупречная съемка кампейна

Американская супермодель Кендалл Дженнер стала креативным директором онлайн-ритейлера FWRD, расположенного в Калифорнии. На сайте представлены модные бренды люксового сегмента.

Знаменитость будет отвечать за визуальную часть сайта и курировать собственные дизайнерские подборки, куда вошли вещи от брендов Acne Studios Bottega Veneta, The Row и Balenciaga.

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Официально на должность Кендалл заступит 8 сентября, во время Недели моды в Нью-Йорке.

"Я сделала еще один шаг на своем пути в моде, где могу работать с брендами и их креативными директорами, которых люблю и уважаю. Теперь я имею прекрасную возможность применить на практике то, что уже знаю и буду узнавать еще больше", – заявила Кендалл.

Знаменитость также отметила, что хочет уделить особое внимание молодым и независимым дизайнерам.

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Для рекламной кампании Кендалл Дженнер уже успела примерить новинки из осенне-зимней коллекции. Над новой съемкой работал фотограф Глен Лачфорд и стилист Карлос Назарио.

Супермодель позировала в черном тренче, черных сапогах, белоснежных брючных костюмах и элегантном вечернем платье.

На ютуб-канале появился видеоролик со съемок, на которых Кендалл и другие модели примерили интересные аутфиты для новой рекламной кампании.



Кендалл Дженнер в рекламной кампании FWRD / Фото с сайта бренда



Кендалл Дженнер в рекламной кампании FWRD / Фото с сайта бренда



Кендалл Дженнер в рекламной кампании FWRD / Фото с сайта бренда



Кендалл Дженнер в рекламной кампании FWRD / Фото с сайта бренда



Кендалл Дженнер в рекламной кампании FWRD / Фото с сайта бренда