Знаменитость будет отвечать за визуальную часть сайта и курировать собственные дизайнерские подборки, куда вошли вещи от брендов Acne Studios Bottega Veneta, The Row и Balenciaga.

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Официально на должность Кендалл заступит 8 сентября, во время Недели моды в Нью-Йорке.

"Я сделала еще один шаг на своем пути в моде, где могу работать с брендами и их креативными директорами, которых люблю и уважаю. Теперь я имею прекрасную возможность применить на практике то, что уже знаю и буду узнавать еще больше", – заявила Кендалл.

Знаменитость также отметила, что хочет уделить особое внимание молодым и независимым дизайнерам.