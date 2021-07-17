Кендалл Дженнер создала 8 стильных образов на лето: модные изделия от супермодели

25-летняя модель из семейства Кардашян Кендалл Дженнер создала капсулу для ритейлера About You. Наряды, созданные знаменитостью, будут продаваться всего лишь 72 часа, но судя по ажиотажу, солдаут может произойти уже в первый день.

Знаменитость опубликовала в своем инстаграме несколько фотографий в красивой одежде. В заметке Кендалл отметила, что это ее эксклюзивная коллекция для немецкого онлайн-ритейлера, которая поступит в продажу 25 июля.

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Коллекция одежды полностью отражает стиль американской модели. Наряд создан из лаконичных элементов гардероба, которые подойдут для неспешной прогулки и летних вечеринок. Кендалл представила базовую футболку с велосипедками, оранжевый купальник, трикотажный летний костюм, черные брюки-палаццо, обтягивающее красное мини платье и укороченную куртку.

Размерная сетка изделий начинается с размера XS и заканчивается изделиями размера XXL. Цены стартуют от 40 до 80 евро.

Я люблю базовую одежду. Вы можете соединить каждый предмет коллекции, как вместе, так и отдельно. Каждый элемент гардероба нумеруется в соответствии с моим днем рождения – 11/03,

– сказала Дженнер на фотосессии коллекции в Лос-Анджелесе.

Немецкий ритейлер также планирует пригласить Кендалл Дженнер к созданию осенне-зимней коллекции.

Ранее Кендалл Дженнер уже создавала наряды вместе со своей сестрой Кайли. Инфлюенсерки запустили капсульную коллекцию футболок, вдохновенных винтажной модой. Бренд сестер Дженнер Kendall + Kylie предлагал поклонникам не только одежду, но и кожаные аксессуары, обувь, очки и шляпы.

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