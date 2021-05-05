Фотографом съемки выступила Зои Гроссман, а за стиль главной героини номера отвечал Патти Уилсон.

Интересно Мэй Маск позировала для глянца L'Officiel в одежде украинского бренда Bevza: безупречные кадры

Эксклюзивная обложка для Vogue Hong Kong была снята в Лос-Анджелесе и вдохновлена искусством с уникальными скульптурными элементами, которые идеально вписываются в художественную тему журнала.

Для обложек глянца Кендалл надела белое боди с черным париком и комбинезон от Chanel с рукавами. Аутфит дополняли массивные золотистые браслеты, серьги-кольца с монограммой бренда и длинный хвост. Модель позировала для кадра в большой бежевой ракушке.

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Для фотосессии, кадры которой попали на страницы глянца, супермодель примерила немало дерзких образов. Представительница клана Кардашян-Дженнер позировала перед камерой в молочном бралете, юбке с цепным ремнем, головном уборе с диадемой и браслетах от Chanel.



Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для Vogue Hong Kong

Кендалл также примерила топ из черно-розовых жемчужин и черную футуристическую юбку от бренда Noir Kei Ninomiya. Кроме этого, модель позировала в белоснежном длинном платье с рукавами-буфами от Dior.



Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для Vogue Hong Kong

Среди представленных кадров Кендалл Дженнер можно увидеть в белом платье с оборками и рукавицами, которое прикрывает все ее тело. Стилисты дополнили образ головным убором – шапкой-балаклавой.



Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для Vogue Hong Kong

Девушка обнажила свое тело в черном платье-одеяле, которое дополнила модными клогами на платформе.



Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для Vogue Hong Kong

На других кадрах 25-летняя модель позировала в дождевике с мультипликационным персонажем Микки Маусом, черном жакете и сапогах с короткой прической боб, в молочном боди и брюках с вырезами, которые дополнила салатовыми туфлями-лодочками, а также в кожаных штанах с объемным молочным бра на тонких бретелях.



Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для Vogue Hong Kong



Кендалл Дженнер снялась в фотосессии для Vogue Hong Kong