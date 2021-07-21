Кендалл Дженнер снялась для глянца Vogue с мишками в странных образах: фото

Американская супермодель Кендалл Дженнер появилась на обложке глянца и приняла участие в новой фотосессии для испанского издания Vogue. Звезда примерила немало необычных для себя образов и появилась с новой прической.

25-летняя звезда из знаменитого семейства Кардашян-Дженнер появилась на обложке августовского Vogue Spain. Редакторы издания отметили, что в новом сезоне драматическая одежда тесно будет сосуществовать с яркими элементами гардероба.

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"Мода, как и жизнь, порой смешивает обе крайности. Это прекрасно передала на кадрах наша новая героиня Кендалл Дженнер", – говорится в посте.

На обложке глянца Кендалл позировала в черном длинном шифоновом платье из прозрачной ткани. Под низ стилисты надели на модель топ и трусы на высокой посадке. Ее образ дополнили массивные черные сапоги, а особой изюминки аутфиту добавила новая прическа.

Модель примерила черный парик каре с челкой. Завершающим штрихом стал макияж. Визажисты нанесли тени темных оттенков на веки и губы нарисовали коричневой помадой.

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Для фотосессии модель примерила немало странных вещей. На ней была черная юбка с пайетками, белые колготы, сапоги на массивной платформе и каблуке, объемное платье со шляпой, порванные джинсы и сапоги-кеды.

Визажисты в течение съемки меняли для Кендалл макияж несколько раз. Знаменитость позировала перед фотографом с синими и зелеными веками и с губами нарисованными черной помадой.

Стоит отметить, что такие образы понравились не всем пользователям инстаграма. Некоторые высказывали свое откровенное возмущение. В комментариях подписчики писали, что образы Кендалл Дженер похожи на чучела, и делать такие фото для журнала просто ужасно.



Кендалл Дженнер в съемке для Vogue Spain / Фото с инстаграма



Кендалл Дженнер в съемке для Vogue Spain / Фото с инстаграма



Кендалл Дженнер в съемке для Vogue Spain / Фото с инстаграма



Кендалл Дженнер в съемке для Vogue Spain / Фото с инстаграма



Кендалл Дженнер в съемке для Vogue Spain / Фото с инстаграма