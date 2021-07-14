Фотографом августовского номера стала Зои Гросман, а за стиль отвечал Алекс Уайт.

Читайте также "Девушка Бонда" Ольга Куриленко снялась в яркой фотосессии в образе блондинки: фото

На обложке глянца супермодель позировала в блестящем сером платье с бретелями от Celine. На другой обложке Кендалл Дженнер предстала в осеннем аутфите. Она примерила свитер с узором и утепленные брюки в стиле пэчворк от Etro.

"Одевать Кендалл Дженнер – это радость. Она лучше всего показала осеннюю моду в нашем августовском выпуске", – говорится на инстаграм-странице Elle.

Знаменитость предстала перед камерой в непривычной для себя прическе – с коротким волосами и челкой. Визажисты подчеркнули взгляд черным карандашом для век, а губы нарисовали нюдовой помадой.

Пользователи возмутились в комментариях относительно внешнего вида Кендалл. По мнению многих, несмотря на смену прически она все равно на себя не похожа.

"Это уже слишком сильное редактирование фото", "она не похожа сама на себя", "вы как будто пытаетесь сделать из нее героя аниме", "что случилось с ее лицом", " это цифровое редактирование или хирургическое?", – написали подписчики под фотографией в инстаграме.

Для фотосессии стилисты одели девушку в черное боди и высокие ботинки, дополнив образ удлиненной рубашкой в клеточку. Кендалл примерила черное худи с пайетками от Celine, цветочное белое платье и золотистые сапоги с острым носком от Balenciaga.

Представительница клана Кардашян-Дженнер предстала перед камерой в шубе Gucci, пальто и сапогах Louis Vuitton. Образы знаменитости довершали ювелирные украшения Bulgari.



Фотосессия Кендалл Дженнер для Elle



Фотосессия Кендалл Дженнер для Elle



Фотосессия Кендалл Дженнер для Elle



Фотосессия Кендалл Дженнер для Elle



Фотосессия Кендалл Дженнер для Elle



Фотосессия Кендалл Дженнер для Elle



Фотосессия Кендалл Дженнер для Elle



Фотосессия Кендалл Дженнер для Elle



Фотосессия Кендалл Дженнер для Elle