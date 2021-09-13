Теперь знаменитость будет отвечать за визуальную часть сайта и курировать собственные дизайнерские подборки, куда вошли вещи от брендов Acne Studios Bottega Veneta, The Row и Balenciaga.

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"Я сделала еще один шаг на своем пути в моде, где могу работать с брендами и их креативными директорами, которых люблю и уважаю. Теперь я имею прекрасную возможность применить на практике то, что уже знаю и буду узнавать еще больше", – заявила Кендалл.

Во время Недели моды в Нью-Йорке состоялась вечеринка онлайн-ретейлера FWRD. Новоиспеченная креативный директор бренда Кендалл Дженнер пришла на важное событие вместе со своим бойфрендом Девином Букером.

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Образ Кендалл Дженнер

Для похода в ресторан модель надела шелковое короткое платье на бретельках с пуховой вставкой сверху и снизу. Образ она дополнила черными колготками и минималистичными босоножками.

Волосы манекенщица выпрямила и дополнила аутфит черной маленькой сумкой и защитной маской, без которой она не выходит на улицу с начала пандемии.

Парень Кендалл примерил трендовый образ. Он надел стильную двойную рубашку на длинный и короткий рукав, черные брюки и броги.



Образ Кендалл Дженнер для вечеринки / Фото из инстаграма Just Jared



Образ Кендалл Дженнер для вечеринки / Фото из инстаграма Just Jared



Образы Кендалл Дженнер и Девина Букера для вечеринки / Фото из инстаграма Just Jared