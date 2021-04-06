25-летняя американская модель Кендалл Дженнер захватила сеть стильным образом. Знаменитость надела роскошное платье длины макси розового цвета, которое прекрасно подойдет для летних прогулок.

За инстаграм-страницей популярной модели Кендалл Дженнер следит 158 миллионов человек, а это значит, что каждым своим выходом именитая модель задает тренды.

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В последнее время манекенщица предпочитает простой и лаконичный наряд, поэтому на этот раз продемонстрировала нежное платье розового цвета.

Очаровательный образ Кендалл Дженнер

Знаменитость надела свое роскошное платье и сделала несколько стильных кадров на зеленой лужайке возле цветов, рядом с полем для гольфа в Палм-Спрингс недалеко от семейного дома в Калифорнии.

Кендалл выбрала для фотосессии длинное платье розового цвета, принтованное красными бутонами полевых цветов от бренда Rodarte. Изделие украшено короткими рукавами-буфами.

Аутфит знаменитости дополняли коричневые сапоги-казаки и солнцезащитные очки. По материалам ведущих fashion-глянцев, цветочные платья – тренд лета, поэтому уже сейчас можно внимательнее присмотреться к похожему изделию, как у Кендалл Дженнер.

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