Кендалл Дженнер дефилирует подиумами самых известных брендов мира, позирует в фотосессиях для глянца, снимается для обложек журналов и участвует в различных рекламных кампаниях. Она является одной из самых востребованных моделей современности, впрочем, умеет находить время и на работу, и на отдых.

Партнерский материал Самый реалистичный настенный электрокамин с кристаллами Ignite XL от ирландской компании Dimplex

Публикация знаменитости собрала почти 9 миллионов лайков. На морскую прогулку на яхте Кендалл надела трикотажное платье салатового цвета длины макси с накладными "бедрами". Это платье стало финальным в весенне-летней коллекции 2021 года Даниэля Ли для Bottega Veneta.

На показе его представила британская модель Адво Абоа, а теперь безупречное изделие примерила Кендалл. Это трикотажное платье – идеальный вариант, чтобы подчеркнуть стройную фигуру. Платье украшено бахромой вокруг массивного выреза в зоне декольте, которая добавляет еще большей изюминки.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и в интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Свой необычный образ Кайли дополнила минималистическими золотыми серьгами и браслетом. Волосы модель распустила, а на лице сделала естественный макияж. На всех фотографиях представительница семейства Кардашян-Дженнер позирует великолепно.



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Фото с инстаграма модели



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Фото с инстаграма модели



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Фото с инстаграма модели