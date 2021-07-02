Кендалл Дженнер совершила эффектный выход в топе и высоких сапогах: фото блестящего образа

25-летняя американская модель Кендалл Дженнер прилетела в Париж на показ осенне-зимней коллекции бренда Jacquemus. Перед началом шоу стритстайл-фотографы запечатлели знаменитость во впечатляющем образе. Кендалл примерила роскошный черный аутфит, который прекрасно подойдет для летних прогулок.

Кендалл Дженнер является одной из самых популярных моделей мира, поэтому все модницы равняются на ее стиль и пытаются повторить стильный выход.

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У манекенщицы отличный вкус в одежде, и она демонстрирует это во время каждого публичного выхода. Во Франции представительница клана Кардашян-Дженнер в очередной раз покорила всех эффектным аутфитом.

Образ Кендалл Дженнер

Перед прессой и фотографами модель предстала в образе из предыдущей коллекции Симона Порта Жакмюса. Знаменитость надела короткий трикотажный топ с глубоким вырезом в зоне декольте, дополнив его атласной юбкой с лямкой на талии и разрезом на ноге.

В дождливую парижскую погоду довершить аутфит Кендалл решила черными сапогами на каблуках с квадратным носком и минималистичной сумкой. Открытый живот и обнаженные ноги добавляли образу эффектности и сексуальности.

Кендалл распустила волосы, нарисовала губы нежно-розовым блеском и надела свой любимый аксессуар – черные солнцезащитные очки.

Безупречный образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Just Jared