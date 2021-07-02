Кендалл Дженнер является одной из самых популярных моделей мира, поэтому все модницы равняются на ее стиль и пытаются повторить стильный выход.

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У манекенщицы отличный вкус в одежде, и она демонстрирует это во время каждого публичного выхода. Во Франции представительница клана Кардашян-Дженнер в очередной раз покорила всех эффектным аутфитом.

Образ Кендалл Дженнер

Перед прессой и фотографами модель предстала в образе из предыдущей коллекции Симона Порта Жакмюса. Знаменитость надела короткий трикотажный топ с глубоким вырезом в зоне декольте, дополнив его атласной юбкой с лямкой на талии и разрезом на ноге.

В дождливую парижскую погоду довершить аутфит Кендалл решила черными сапогами на каблуках с квадратным носком и минималистичной сумкой. Открытый живот и обнаженные ноги добавляли образу эффектности и сексуальности.

Кендалл распустила волосы, нарисовала губы нежно-розовым блеском и надела свой любимый аксессуар – черные солнцезащитные очки.

Безупречный образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму Just Jared