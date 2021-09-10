Именитая модель Кендалл Дженнер недавно вернулась из Италии. Там она отдыхала со своим бойфрендом, баскетболистом Девином Букером. Сейчас Кендалл прилетела в Нью-Йорк на Неделю моды.

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Вечером папарацци подловили влюбленную пару вместе в черных аутфитах. Девин и Кендалл отправились на день рождения к ее другу Фаю Хадри. Хадра выступал моделью для таких брендов, как Moncler и Louis Vuitton, а также он увлекается музыкой.

В сети когда-то обсуждали вероятный роман знаменитости с палестинским парнем, впрочем, Кендалл отмечала, что они просто хорошие друзья.

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Образ Кендалл Дженнер

Манекенщица надела короткое черное платье из сатина без брителек, обнажавшее ее хрупкие плечи. Такое изделие позволило Кендалл показать свои стройные длинные ноги.

Образ знаменитость дополнила красными босоножками и минималистичной красной сумкой на цепочке. Модель собрала волосы в пучок и прикрыла лицо черной защитной маской.

Папарацци сфотографировала рядом с ней Девина Букера в сером свитшоте, черной рубашке на короткий рукав и брюках.



Кендалл Дженнер в черном платье / Фото из инстаграма Just Jared



Кендалл Дженнер в черном платье / Фото из инстаграма Just Jared