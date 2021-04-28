Украинский дизайнер бренда the COAT Катя Сильченко вместе с брендом свадебных платьев WONA представили коллаборацию праздничных изделий для невест.

Дизайнеры создали коллекцию по принципу mix and match. Невеста может выбрать не только один из 16 образов, но и видоизменить его и получить другую модель.

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Коллекция создана из таких тканей, как микадо, итальянская тафта, шелковый сатин и сетка.

Дизайнер даже позаботилась о цветочном дополнении к платьям, разработав три букета в стиле коллекции: классический белый с необычными горошками, традиционный венчальный букет из роз, а также изящный вариант из пионов.

Я всегда мечтала о создании свадебной коллекции, и когда ко мне обратилась Илона, основательница WONA, я поняла, что это тот самый момент. Могу сказать с уверенностью, что такой свадебный дроп вы не найдете нигде, он полностью отражает меня и ДНК моего бренда,

– отметила Катя Сильченко.

Для съемок проекта Катя Сильченко отправилась в Нью-Йорк. Локациями стали знаковые места, связанные с кинообразами известных женщин разных эпох. Новая коллекция будет представлена в бутиках Crystal в Киеве и Львове.

Свадебная коллекция the COAT & WONA



Свадебная коллаборация the COAT & WONÁ / Jet Setter



Свадебная коллаборация the COAT & WONÁ / Jet Setter



Свадебная коллаборация the COAT & WONÁ / Jet Setter



Свадебная коллаборация the COAT & WONÁ / Jet Setter



Свадебная коллаборация the COAT & WONÁ / Jet Setter



Свадебная коллаборация the COAT & WONÁ / Jet Setter



Свадебная коллаборация the COAT & WONÁ / Jet Setter



Свадебная коллаборация the COAT & WONÁ / Jet Setter



Свадебная коллаборация the COAT & WONÁ / Jet Setter



Свадебная коллаборация the COAT & WONÁ / Jet Setter