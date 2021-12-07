За образами Екатерины Осадчей следит целая команда стилистов и визажистов "Светской жизни". Для публичных выходов и интервью со звездами знаменитость примеряет роскошные аутфиты со шляпками, а вот в личной жизни предпочитает комфортные наряды.

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Во время презентации новой коллекции Андре Таном телеведущая рассказала, что комфорт стал для нее главным критерием выбора повседневной одежды. Катя Осадчая любит такие вещи, в которых может чувствовать себя удобно.

В сообщении на своей личной странице в инстаграме звезда опубликовала поздравления с именинами Екатерины и показала несколько фотографий в многослойном аутфите, сделанных осенью.

Образ Екатерины Осадчей

Телеведущая примерила белую базовую футболку и джинсы такого же цвета. Сверху она надела серую рубашку оверсайз, которую дополнила сверху персиковым свитером.

Звезды стритстайла часто используют такой стилистический прием. Свитер они одевают даже поверх тренчей или пальто. Выглядит такое многослойное сочетание очень интересно и стильно.

Катя распустила волосы и вложила их в локоны, на лице сделала естественный макияж и дополнила аутфит серьгами-кольцами и браслетами Cartier.



Модный образ Кати Осадчей / Фото из Getty Images



Модный образ Кати Осадчей / Фото из Getty Images



Модный образ Кати Осадчей / Фото из Getty Images