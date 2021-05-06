На своей личной странице в инстаграме Андре Тан рассказал, что при создании одежды, они отталкивались не от сценического образа Кати Осадчей, а от ее персонального стиля. В коллекции нет вечерних платьев с перьями и стразами.

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Перед дизайнером стояла задача создать вещи, в которых телеведущей было бы комфортно проводить время с семьей и друзьями. Не на светских мероприятиях, а дома – на природе, в отпуске.

В коллекцию Andre Tan x Катя Осадчая вошли романтические платья с рукавами-воланами и блузки с деликатным кружевом, напоминающие украинские вышиванки, брюки-палаццо с высокой посадкой, лаконичные комбинезоны и штанные костюмы, а также шляпы и обруч с бантом – знаковые аксессуары в гардеробе Кати.

Модельер отметил, что все вещи выполнены из экологичных материалов: органического хлопка, льна, инновационных тканей из переработанного сахарного тростника, стеблей риса, веток бананов и ананасовых листьев. Главный цвет коллекции – белый.

"Наша совместная с Андре коллекция – это образы вне времени, вдохновленные нашей культурой и традициями. Мой повседневный летний гардероб – это платья, брюки, шорты, блузы светлых оттенков из натуральных тканей, которые я ношу не одно лето. Каждое платье связано с путешествием, беззаботным отпуском и морскими приключениями. В этих образах можно пойти на пляж, а после оказаться на встрече с друзьями или на вечеринке-пикнике. И я бы очень хотела, чтобы вещи из нашей коллекции остались в гардеробах украинок надолго", – отметила Катя Осадчая.



Телеведущая позирует в наряде из совместной коллекции с Андре Таном / Фото из инстаграма



Телеведущая позирует в наряде из совместной коллекции с Андре Таном / Фото из инстаграма



Телеведущая позирует в наряде из совместной коллекции с Андре Таном / Фото из инстаграма



Телеведущая позирует в наряде из совместной коллекции с Андре Таном / Фото из инстаграма



Телеведущая позирует в наряде из совместной коллекции с Андре Таном / Фото из инстаграма



Телеведущая позирует в наряде из совместной коллекции с Андре Таном / Фото из инстаграма



Телеведущая позирует в наряде из совместной коллекции с Андре Таном / Фото из инстаграма



Телеведущая позирует в наряде из совместной коллекции с Андре Таном / Фото из инстаграма

Коллекция Andre Tan x Катя Осадчая будет представлена в 39 магазинах Andre Tan по всей Украине уже с 13 мая. Напомним, что ранее дизайнер представил совместную коллекцию одежды с главным редактор журнала Elle Соней Забугой и певицей Олей Поляковой.