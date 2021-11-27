Катя Осадчая примерила в Абу-Даби сиреневую шляпу и атласную мини-юбку: яркий образ

Украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась в командировку в солнечный город Абу-Даби – столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Там она показала эффектный образ.

Всю беременность Екатерина работала. Она постоянно находилась на съемках и даже на последних неделях перед родами продолжала снимать новые зрительские сюжеты. После рождения сынишки Даниила телеведущая не потеряла пыл к работе и в очередной раз полетела в командировку.

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38-летняя знаменитость отправилась за границу для съемок "Светской жизни". В элитном отеле Rixos Premium Saadiyat Island собралось немало украинских знаменитостей. Сейчас там отдыхает главная героиня первого сезона "Холостячка" Ксения Мишина с подругами и эксовременница группы "НеАнгелы" Слава Каминская с детьми.

В инстаграмм-сторис Катя Осадчая показала некоторые фрагменты из интервью со звездами, а в профиль опубликовала несколько игривых фотографий в ярком образе. В сообщении она отметила, что мечтает сюда вернуться еще раз.

"Любому, что не понравилось, надо давать второй шанс. Год назад мы отдыхали в Эмиратах и ​​это были первые каникулы с которых я возвращалась с радостью. Наверное, я больше и не вернулась бы в ОАЭ отдыхать, если бы не командировка. И вот мы в Абу-Даби, где невероятного цвета теплое море, красивый пляж, гостеприимный отель и нет строек. Мы работали, но я бросила монетку, чтобы вернуться со своей мужской бандой", – написала Осадчая.

Образ Кати Осадчей

Одна из самых знаменитых украинских телеведущих сделала милую фотосессию на побережье. Для съемок Катя Осадчая примерила белый топ, который соединила с нежно-розовой мини-юбкой в оранжевые зигзаги.

Стильный аутфит ведущая дополнила яркой оранжевой рубашкой, которую завязала на животе, создав расслабленный look. Катя Осадчая распустила волосы и дополнила образ эффектным головным убором – сиреневой шляпой в морском стиле.



Яркий образ Кати Осадчей / Фото из инстаграма телеведущей



Яркий образ Кати Осадчей / Фото из инстаграма телеведущей