Модели в белых романтических платьях и лаконичных стильных костюмах дефилировали между декораций с разноцветными тюльпанами. Локацию в парке выбрали не случайно, ведь все вещи в коллекции выполнены из экологичных материалов, то есть с минимальным ущербом для окружающей среды.

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Ранее дизайнер рассказывал в своем инстаграме, что для создания одежды использовал органический хлопок, лен и инновационные ткани из переработанного сахарного тростника, стеблей риса, ветвей бананов и ананасовых листьев.

Когда мы начали думать над локацией для показа, то быстро поняли, что это должно быть на открытом воздухе, среди цветов, чтобы подчеркнуть легкое летнее настроение коллекции. Продемонстрировать, как органично все эти вещи смотрятся на природе,

– рассказала Катя Осадчая.

Андре Тан заявил, что при создании совместной коллекции полностью доверился телеведущей. По его словам, Катя – человек с безупречным вкусом. Она точно знает, что носят самые модные девушки мира и сама она является амбасадоркой украинской моды в мире. Именно поэтому в их совместной коллекции прослеживаются национальные мотивы, переосмысленные сквозь призму современных трендов.

В коллекции представлено немало головных уборов: широкополые соломенные шляпы, косынки и обручи с бантами – знаковые аксессуары в гардеробе Кати Осадчей.



Катя Осадчая и Андре Тан представили совместную коллекцию / Фото с инстаграма



Катя Осадчая и Андре Тан представили совместную коллекцию / Фото с инстаграма



Катя Осадчая и Андре Тан представили совместную коллекцию / Фото с инстаграма



Катя Осадчая и Андре Тан представили совместную коллекцию / Фото с инстаграма



Катя Осадчая и Андре Тан представили совместную коллекцию / Фото с инстаграма



Катя Осадчая и Андре Тан представили совместную коллекцию / Фото с инстаграма

Поздравить Андре Тана и Катю Осадчую пришли Соня Плакидюк, Анна Ризатдинова, Леся Никитюк, Ирина Данилевская, Полина Неня, Валентина Хомайко, Илона Гвоздева, Ирина Турбаевская, Степан Казанин, Алексей Гончаренко и другие звезды из мира моды, спорта и шоу-бизнеса.

Показу летней коллекции под солнцем помешал дождь, впрочем, телеведущая не расстроилась.

"Майская погода нас немного подвела, но будем считать, что это было испытание на прочность и мы продемонстрировали, что наши платья и костюмы имеют прекрасный вид не только на солнечном морском побережье, но и в дождливом Киеве", – отметила телеведущая.



Гости показа совместной коллекции Андре Тана и Кати Осадчей / Фото пресс-службы



Гости показа совместной коллекции Андре Тана и Кати Осадчей / Фото пресс-службы



Гости показа совместной коллекции Андре Тана и Кати Осадчей / Фото пресс-службы



Гости показа совместной коллекции Андре Тана и Кати Осадчей / Фото пресс-службы



Гости показа совместной коллекции Андре Тана и Кати Осадчей / Фото пресс-службы