Карла Бруни сверкала на Каннском кинофестивале в голубом платье Celine: фото

Французская певица, модель, супруга бывшего президента Франции Николя Саркози Карла Бруни не обошла стороной Каннский кинофестиваль. На главную вечеринку года знаменитость надела роскошное платье, которое привлекла внимание всех фотографов.

Бывшая первая леди Франции в свои 53 года может дать фору любым модницам. Знаменитость любит появляться на светских мероприятиях и приковывать к себе внимание прессы.

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В первый день Каннского кинофестиваля Карла Бруни сверкала в роскошном платье, о котором пишут все модные издания.

Бывшая модель в очередной раз доказала, что обладает прекрасным вкусом в выборе в одежде. На красную дорожку Карла выбрала длинное платье на одно плечо с глубоким вырезом на ноге от бренда Celine. Голубое платье, расшитое стеклянными бусинками удачно подчеркнуло стройную фигуру знаменитости.

К платью Карла Бруни подобрала серебристые босоножки с квадратным носком и минималистичный клатч. Знаменитость пришла на событие с распущенными волосами, сделав легкие локоны.

Визажисты подвели веки черными стрелками, а губы нарисовали нюдовою помадой. Свой роскошный аутфит Карла довершила ценным массивным браслетом на руке.



Роскошный образ Карлы Бруни / Фото из инстаграма Iconic Models



Роскошный образ Карлы Бруни / Фото из инстаграма Iconic Models