Бывшая первая леди Франции в свои 53 года может дать фору любым модницам. Знаменитость любит появляться на светских мероприятиях и приковывать к себе внимание прессы.
Обратите внимание Кэндис Сванепул поразила роскошным комбинезоном на красной дорожке Каннского кинофестиваля
В первый день Каннского кинофестиваля Карла Бруни сверкала в роскошном платье, о котором пишут все модные издания.
Бывшая модель в очередной раз доказала, что обладает прекрасным вкусом в выборе в одежде. На красную дорожку Карла выбрала длинное платье на одно плечо с глубоким вырезом на ноге от бренда Celine. Голубое платье, расшитое стеклянными бусинками удачно подчеркнуло стройную фигуру знаменитости.
К платью Карла Бруни подобрала серебристые босоножки с квадратным носком и минималистичный клатч. Знаменитость пришла на событие с распущенными волосами, сделав легкие локоны.
Визажисты подвели веки черными стрелками, а губы нарисовали нюдовою помадой. Свой роскошный аутфит Карла довершила ценным массивным браслетом на руке.
Роскошный образ Карлы Бруни / Фото из инстаграма Iconic Models
Роскошный образ Карлы Бруни / Фото из инстаграма Iconic Models