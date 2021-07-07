Бывшая первая леди Франции в свои 53 года может дать фору любым модницам. Знаменитость любит появляться на светских мероприятиях и приковывать к себе внимание прессы.

Обратите внимание Кэндис Сванепул поразила роскошным комбинезоном на красной дорожке Каннского кинофестиваля

В первый день Каннского кинофестиваля Карла Бруни сверкала в роскошном платье, о котором пишут все модные издания.

Бывшая модель в очередной раз доказала, что обладает прекрасным вкусом в выборе в одежде. На красную дорожку Карла выбрала длинное платье на одно плечо с глубоким вырезом на ноге от бренда Celine. Голубое платье, расшитое стеклянными бусинками удачно подчеркнуло стройную фигуру знаменитости.

К платью Карла Бруни подобрала серебристые босоножки с квадратным носком и минималистичный клатч. Знаменитость пришла на событие с распущенными волосами, сделав легкие локоны.

Визажисты подвели веки черными стрелками, а губы нарисовали нюдовою помадой. Свой роскошный аутфит Карла довершила ценным массивным браслетом на руке.



Роскошный образ Карлы Бруни / Фото из инстаграма Iconic Models



Роскошный образ Карлы Бруни / Фото из инстаграма Iconic Models