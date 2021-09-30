Карла Бруни, Ирина Шейк и Карди Би: роскошные образы знаменитостей на выставке Тьерри Мюглера
Источник:24 канал
В музее декоративных искусств в Париже открылась масштабная выставка работ модельера Тьери Мюглера. Для посетителей она откроется в четверг, 30 сентября, впрочем накануне ее посетили мировые знаменитости в роскошных аутфитах.
В экспозицию Thierry Mugler, Couturissime вошло 150 предметов из коллекции Тьери Мюглера с 1977 по 2014 год. Кроме личных вещей, дизайнер также предоставил музею в распоряжение свои эскизы и материалы, собранные в работе над коллекциями, а также архивные снимки, сделанные фотографами Хельмутом Ньютоном и другими.
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На открытие выставки пришли крупнейшие поклонницы дизайнера – Ирина Шейк и Карди Би. Последняя совершила свой первый выход после рождения ребенка. Она примерила красное кутюрное платье с перьями, стразами и вышивкой 1994 года.
Карди Би – одна из любимиц Тьери Мюглера / Фото из инстаграма
Смотрите серию фотографий платья Карди Би:
Ирина Шейк пришла в винтажном платье из пайеток 1997 года, которое представила на подиуме Джерри Холл. В своем инстаграме модель даже показала туфли, в которых 24 года назад выходила Холл. На их внутренней поверхности была прикреплена информация, что они предназначались именно для ее финального выхода.
Моя дорогая Ирина, спасибо тебе, что принесла в этот мир радость и красоту. Голубые бриллианты – самые прочные и чистые! Тонуть в твоих глазах – волшебный сон наяву! Люблю тебя,
– написал дизайнер в комментарии под фотографией.
Ирина Шейк – одна из любимиц Тьери Мюглера / Фото из инстаграма
Среди многих знаменитостей выставку также посетила французская певица Карла Бруни, дизайнер Амина Муадди, супермодель Алессандра Амбросио, манекенщица Тина Кунаки и другие.
Фото и видео с выставки смотрите в серии кадров:
Алессандра Амбросио на выставке в Париже / Фото из инстаграма
Тина Кунаки на выставке в Париже / Фото из инстаграма
Амина Муадди на выставке в Париже / Фото из инстаграма