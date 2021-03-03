Кара Делевинь снялась в роскошной рекламе ювелирной коллекции Dior: волшебные кадры
Модный дом Dior под руководством ювелирной мастерицы Виктуар де Кастеллан запустил линию часов и ювелирных изделий. Главной героиней рекламной кампании стала британская актриса и модель Кара Делевинь.
Источник:инстаграм Dior
Креативная директор ювелирного направления решила поэкспериментировать с формами в новой коллекции и пригласила стать лицом известную знаменитость. 28-летняя актриса снялась для рекламных портретов, которые делал британский фотограф Дэвид Симс.
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На кадрах Кара Делевинь демонстрирует кольца, браслеты, серьги и часы из новой коллекции Gem Dior. По словам де Кастеллан, работа над коллекцией стала для нее и мастеров ателье настоящим вызовом.
Ювелирная мастерица создала часы восьмиугольной формы, корпус которых вдохновлен формами новообразований минералов в природе, а именно – грубого турмалина.
Источником вдохновения при создании дизайна браслета стал способ Кристиана Диора закреплять куски ткани во время показов от кутюр на бумаге.
Серьги, кольца и браслеты созданные из желтого, белого и розового золота. Они инкрустированные бесцветными мелкими бриллиантами и дополнены кусками бирюзы, малахита, лазурита и камнем тигрового глаза.
В новую ювелирную линейку Gem Dior вошло 7 моделей часов и 11 различных украшений. Виктуар де Кастеллан выразила свою любовь Кристиану Диору через необычные формы в изделиях и редких материалах.
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