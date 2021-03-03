Модный дом Dior под руководством ювелирной мастерицы Виктуар де Кастеллан запустил линию часов и ювелирных изделий. Главной героиней рекламной кампании стала британская актриса и модель Кара Делевинь.

Креативная директор ювелирного направления решила поэкспериментировать с формами в новой коллекции и пригласила стать лицом известную знаменитость. 28-летняя актриса снялась для рекламных портретов, которые делал британский фотограф Дэвид Симс.

Смотрите также Рекламная кампания Simone Rocha x H&M в английских садах: романтические кадры

На кадрах Кара Делевинь демонстрирует кольца, браслеты, серьги и часы из новой коллекции Gem Dior. По словам де Кастеллан, работа над коллекцией стала для нее и мастеров ателье настоящим вызовом.

Ювелирная мастерица создала часы восьмиугольной формы, корпус которых вдохновлен формами новообразований минералов в природе, а именно – грубого турмалина.

Источником вдохновения при создании дизайна браслета стал способ Кристиана Диора закреплять куски ткани во время показов от кутюр на бумаге.

Серьги, кольца и браслеты созданные из желтого, белого и розового золота. Они инкрустированные бесцветными мелкими бриллиантами и дополнены кусками бирюзы, малахита, лазурита и камнем тигрового глаза.

В новую ювелирную линейку Gem Dior вошло 7 моделей часов и 11 различных украшений. Виктуар де Кастеллан выразила свою любовь Кристиану Диору через необычные формы в изделиях и редких материалах.