29-летняя актриса примерила для фантастической съемки наряд из новой коллекции французского Модного дома Christian Dior. Автором фотосессии стала Камилла Арканс.

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На обложке глянца Кара Делевинь позировала в роскошном платье из тюля, украшенном очень длинным шлейфом. Кутюрное платье украшено минималистичными цветами. Актриса позировала перед камерой со спущенной на лицо фатой.

Съемки проходили в старинном поместье, озелененном растениями. Кара надела для съемки сиреневое платье с шифоновой вставкой, платье с перьями и плиссированное длинное платье с накидкой молочного цвета.

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Также знаменитость предстала перед камерой на веранде особняка в платье с длинным рукавом с горловиной в викторианском стиле. На всех кадрах британка позирует с зачесанным хвостом, который довершили темно-фиолетовым бантом.

Актриса примерила драгоценные украшения от самых известных ювелирных марок. Визажисты не перегружали ее образ насыщенным макияжем, поэтому она позировала перед камерами лишь с нарисованными губами светло-коричневой помадой.



Фантастическая съемка для Vogue Japan / Фото из инстаграма art8amby



Фантастическая съемка для Vogue Japan / Фото из инстаграма art8amby



Фантастическая съемка для Vogue Japan / Фото из инстаграма art8amby



Фантастическая съемка для Vogue Japan / Фото из инстаграма art8amby



Фантастическая съемка для Vogue Japan / Фото из инстаграма art8amby



Фантастическая съемка для Vogue Japan / Фото из инстаграма art8amby



Фантастическая съемка для Vogue Japan / Фото из инстаграма art8amby