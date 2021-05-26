Капсульный летний гардероб: подборка вещей, которые вам понадобятся в теплое время года

Каждая модница мечтает иметь гардероб, в котором каждая вещь будет активно использоваться с различными элементами одежды. Лето – лучшее время для составления концепции капсульного гардероба, ведь в этот период нужно не слишком много вещей.

Капсульный гардероб – это определенный набор вещей, который охватывает обувь, сумки и другие аксессуары, которые мы можем использовать для различных жизненных ситуаций.

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Чтобы собрать функциональный летний гардероб, вам нужно начать с самого необходимого – базового гардероба. Белая футболка, майка, джинсы и кроссовки никогда не выйдут из моды, ведь они являются универсальными и прекрасно дополнят летнюю капсулу.

Завершить стильный образ вам поможет трендовая обувь, украшения и аксессуары, популярные головные уборы, которые придадут аутфиту заметных акцентов. Рассказываем вам об одежде, которая обязательно должна быть в летнем капсульном гардеробе.

Брючный костюм

Брючный костюм – это элегантный и универсальный продукт, который идеально подойдет для работы в офисе и вечерней прогулки по городу. Голубой, зеленый, розовый и мятный цвета подойдут для теплого лета.

Для того, чтобы костюм не выглядел слишком формальным, носите его с футболкой и кроссовками, а для важных событий лоферы замените босоножками на каблуках.

Джинсовая куртка

Обычно летом не нужно много верхней одежды, однако для холодных летних ночей, дождевой или ветреной погоды – денимовая куртка вам очень пригодится. Классический дизайн в размере оверсайз дополнит топы, романтические платья, шорты, юбки и джинсы.

Рубашка

Рубашка в этом сезоне особенно актуальна не только белого базового цвета, но и яркая зеленая или розовая. Рубашка сочетается практически со всем, поэтому станет прекрасной базой для непринужденных образов.

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли рубашку в стиле оверсайз носит со свободными бежевыми брюками и босоножками на низком каблуке. Такую же стилизацию недавно применила к своему аутфиту Эльза Хоск.

Сандалии и босоножки с ремешками

Летом стоит отказываться от классических балеток в пользу стильных сандалий. Такая обувь прекрасно сочетается с платьями, юбками, шортами.

Костюм с шортами

Летом такой комплект особенно пригодится в теплую погоду. Во-первых, изделие с шортами выглядит менее формально, чем с брюками. Во-вторых, вы можете снять жакет и получить замечательный образ только в футболке и шортах. Костюм с шортами можно носить с кроссовками, мюлями, сабо, босоножками и сандалиями.

Джинсы бойфренды

Бойфренды – один из самых удобных видов денима для лета. Благодаря свободному крою они не сковывают движений. Добавить женственности можно с помощью нарядной блузки и туфель-лодочек. Модели с завышенной талией прекрасно смотрятся в сочетании с блейзерами и кроссовками.

Платье-рубашка

Такое изделие идеально впишется для работы в офисе или прогулки. Практичный и простой стиль идеально подходит для того, чтобы вы чувствовали себя легко и элегантно. Задать тон образу можно с помощью аксессуаров и обуви.

Джинсовые шорты

Шорты летом – неизменный элемент гардероба, с которым можно создать немало образов. Деним с рваными деталями носите с базовой футболкой, майкой и жакетом. Шорты со средней посадкой сочетайте со свободной рубашкой и кроссовками.

В этом сезоне в тренде объемные рукава, и они отлично смотрятся с парой джинсовых шорт с высокой талией. Сумка нейтрального цвета, кожаный ремень и минималистичные украшения удачно дополнят весь ансамбль.

Белые кроссовки

Летом без удобных белых кроссовок просто не обойтись. Это базовый предмет гардероба, который сочетается практически со всем – от джинсов до платьев и костюмов.

Длинное платье

Платье макси длины выглядит невероятно женственно. Его можно носить с сандалиями, босоножками и кроссовками. Длинное пляжное платье – незаменимая вещь во время летних каникул на море.

Обратите внимание на трендовую вещь сезона – платье в цветочный принт. Изделие розового цвета с длинным рукавом в цветы примерила известная модель Кендалл Дженнер.