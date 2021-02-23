Украинский стилист Юлия Пелипас в начале лета 2020 года представила свой собственный бренд better. Юлия создает простые и минималистичные коллекции из переработанных и винтажных материалов. Первый показ коллекции better произвел на поклонников стиля Пелипас потрясающее впечатление. Этой весной Fashion Director украинского глянца Vogue создала коллаборацию с компанией Rika Studios.

Креативный директор компании, шведский стилист, основательница инди-журнала "Rika" Ульрика Лундгрен вместе с Юлией выпустили небольшую коллекцию базовых вещей. Юлия и Ульрика сшили свои любимые элементы гардероба из лучших материалов.

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Fashion-эксперты отмечают, что приобретая вещи из новой коллекции девушек, вы обеспечите себя не только стильными элементами гардероба на весну, но и на несколько лет.

Капсульная коллекция Юлии Пелипас и Rika Studios

Одна рубашка поверх другой

Основная вещь мини-коллекции – классическая рубашка свободного кроя, сделанная из органического хлопка. Каждую рубашку отличает особый крой – заниженные плечи и красная буква R, вышитая вручную на левом манжете. Рубашки представлены в нескольких цветах. Носить ее можно поверх майки со штанами и шортами вместо жакета. Юлия предлагает сразу носить две рубашки разных цветов – черную и хаки. Этот тренд Пелипас ввела еще 2 года назад на Неделе моды в Милане.

Капсульная коллекция better и Rika Studios / Elle

Прямые и длинные джинсы

Юлия Пелипас любит надевать джинсы на размер больше, поэтому в своей капсульной коллекции представила джинсы такого кроя, чтобы они идеально сидели на бедрах и доставали до пола.

Джинсы в этой коллекции созданы из смеси хлопка и льна в актуальном этой весной мятном цвете. Их отличает завышенная талия и свободный крой, который удлиняет силуэт. Носить такую модель стилисты предлагают с однотонной кремовой футболкой, массивными сандалиями и изысканными украшениями.

Капсульная коллекция better и Rika Studios / Elle

Джемпер тай-дай

Третья вещь, представленная в коллаборации, – лонгслив тай-дай. Он уникален тем, что окрашен вручную в оранжевый и темно-синий цвета. Благодаря уникальной технике в коллекции нет двух одинаковых джемперов. Носить тончайший джемпер предлагают с любимыми белыми широкими брюками Ульрики.

Капсульная коллекция better и Rika Studios / Elle

Свободные брюки с защипами

Модель брюк получила имя Ульрики, ведь без них не обходится ее гардероб ни в одно время года. Брюки с защипами идеально сидят, удлиняют ноги и сочетаются с любыми вещами – с водолазкой, классическим жакетом или вечерним топом.

Ульрика советует надевать такие брюки с базовой футболкой и нейтральным блейзером. Брюки выполнены в двух цветах – белом и песочном.

Капсульная коллекция better и Rika Studios / Elle

Майка в рубчик с рубашкой

В коллекцию добавили один из самых любимых элементов гардероба Юлии Пелипас – майку белого, серого и кремового цвета. Юлия Пелипас чаще всего носит ее с расстегнутой рубашкой и прямыми брюками с высокой талией.

Капсульная коллекция better и Rika Studios / Elle

Базовая футболка неонового цвета

Юлия и Ульрика предлагают всем заменить белые и черные базовые футболки на неоновые. Их также можно носить со брюками и джинсами, и выглядят они не менее стильно. В коллекции представлена синяя, лаймовая, фиолетовая и оранжевая футболки.

Стилисты советуют носить неоновую футболку с песочным жакетом или бежевыми и белыми брюками или шортами.

Капсульная коллекция better и Rika Studios / Elle