Капюшон-накидка – новый любимый тренд звезд на красных дорожках

Многих знаменитостей в этом сезоне захватил мир фэнтези. Если летом звезды выходили на красную дорожку в открытых платьях с разрезами, то с осени начали прикрывать голову капюшонами-накидками.

На передовой фэнтезийного движения оказался сериал "Ведьмак", второй сезон которого выходит в декабре. Популярность прогнозируют и в будущем приквелу "Властелина колец", премьера которого состоится в 2022 году.

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Особое внимание зрителей к миру фэнтези сказалось на сфере моды. Вероятно, мировых знаменитостей захватил образ эльфийки в фильме "Властелин колец", которую сыграла Лив Тайлер. Все чаще модели и актрисы появляются на красных дорожках в платьях с капюшонами и накидками, которые напоминают костюмы героев культовых кинокартин.



Лив Тайлер в фильме "Властелин колец" / Фото с Vogue

Джемма Чан, которая появилась на лондонской премьере фильма Marvel "Вечные" в блестящем укороченном топе с капюшоном Zuhair Murad. За несколько недель Зои Кравиц примерила малиновое платье от The Row с накидкой-капюшоном.



Выходы звезд в платьях с капюшонами / Фото с Vogue

Эмма Коррин на церемонии вручения "Эмми" надела кремово-желтое платье, перчатки с длинными ногтями и шапку-капор. Розамунд Пайк поразила роскошным платьем от Dior в похожей шапочке.



Выходы звезд в платьях с капюшонами / Фото з Vogue



Выходы звезд в платьях с капюшонами / Фото с Vogue

А вот в понедельник, 6 декабря, французская модель Тина Кунаки твердо доказала, что капюшоны в платьях – тренд на красных дорожках, так щеголяла перед камерами в фиолетовом платье с капюшоном, который придал особого шарма.



Выходы звезд в платьях с капюшонами / Фото з Getty Images