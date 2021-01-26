Тенденции приходят и уходят, а любовь к сумкам остается навсегда. Последний месяц зимы вовсе не означает, что вы уже с головой должны окунуться в тренды весны. Сумки, которые носят сейчас инфлюенсеры не потеряют своей актуальности весной, поэтому можете смело инвестировать средства в винтажную, минималистичную или новую оригинальную модель.

Источник: 24 канал

Не важно, покупаете ли вы сумку на один сезон, или наоборот, собираете целый арсенал разнообразных моделей. Среди представленных вариантов вы найдете сумки на все случаи жизни.

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Плетеная сумка

Те, кто обращают внимание на детали в образах streetstyle-звезд могли заметить, что культовая модель сумки Bottega Veneta Padded Cassett настолько популярна, что до сих пор не теряет своей актуальности. Из-за своего небольшого размера это изделие считается идеальной городской сумкой.

Streetstyle-звезды чаще всего выбирают эту сумку в оттенке карамели, черном и нежно-голубом цветах. Переплетенные полоски кожи выглядят очень эффектно.

Сумка с ручкой-цепочкой

Небольшая сумка с цепочкой еще пока не собирается выходить из моды. Такую модель довольно часто носят мировые знаменитости. Больше всего такую сумку любит шведская модель Эльза Хоск и часто примеряет к своим образам.

Сумка багет

Сумка-икона с 1990-х годов еще остается популярной, поэтому можете надевать ее под любой образ. Лучше всего завершать свой образ сумкой-багетом не только в паре с костюмами и платьями, но и удачно комбинировать с сапогами, кроссовками, оверсайзными-свитшотами и мам-джинсами..

Микро сумка

Если вы следите за немкой Леони Ханне, то точно найдете применение такой крохе. Сочетайте стильное изделие с классическим пальто и ботинками челси на массивной подошве.

Сумка хобо

Такая сумка полюбилась всем модным инфлюенсерам. Первый прототип современной сумки-полумесяца появился в 1936 году. Она была большого размера, изготовлена из плотной ткани и сходная по форме к бесформенному мешочку. Позже материал сменили на лен, замшу, кожу и другие мягкие ткани.