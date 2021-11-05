Какую шубу все будут носить в 2022 году: Эльза Хоск уже показывает стильную верхнюю одежду

Стильная шведская модница Эльза Хоск не представляет своего дня без новой фотографии в инстаграме, поэтому порадовала многомиллионную аудиторию актуальным образом. Манекенщица показала модную шубу, которая имеет все шансы быть в тренде в начале 2022 года.

"Ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Эльза Хоск умеет стильно одеваться, поэтому делится с фанатками интересными образами. Зима не за горами, поэтому модель показала стильную экошубу, которую стоит приобрести в новом году.

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Образ Эльзы Хоск

Красотка сделала стильную съемку в студии. Чтобы придать фотографиям эпатажности, блондинка надела шубу на обнаженное тело. Шведка выбрала серо-белое изделие Gigi из искусственного меха от бренда 4th & Reckless в принт шахматной клеточки. Дизайнеры предсказывали успех таким шубам еще в начале 2021 года, однако не все дополняли свои образы такой верхней одеждой.

А вот изделие с крупными клеточками имеет все шансы полюбиться модницам. Его можно легко стилизовать и создавать разнообразные образы с помощью белой или серой шапки.

Свой образ Эльза дополнила классическими черными лоферами CELINE, которые надела под высокие белые носки. Манекенщица не забыла об аксессуаре и довершила свой образ белой сумкой из телячьей кожи за 36 тысяч гривен.



Модный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма инфлюенсера