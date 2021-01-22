Уже почти год большинство работников называют офисом свою любимую комнату. В связи с карантином многим пришлось обустроить рабочие места вне офиса. Вместе с этим у нас появилась уникальная возможность придумать множество интересных образов для работы дома.

По словам психологов, стильная одежда может поднять настроение и сделать человека продуктивным даже в домашних условиях.

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Школа стиля Pump Your Style, основательницей которого является украинский стилист Марина Мартынив, опубликовала в своем инстаграме несколько вариантов образов для работы дома, чтобы чувствовать себя собрано и комфортно одновременно.

Стильные образы для работы дома

Атласный комплект

Лучшим выбором для работы дома станут атласные брюки и рубашка. Будет выглядеть такой образ женственно и сдержанно, а вы будете чувствовать при этом комфорт и свободу в движениях.



Стильные варианты для работы дома / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio



Стильные варианты для работы дома / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio

Джогеры и рубашка свободного кроя

Этот вариант относится к новому стилю biz-leisure, который сформировался в течение карантина. Предусматривает он комплект из спортивного, комфортного низа и структурированного, официально-делового верха. Такой образ особенно удачен будет для работников, которые вынуждены быть регулярно на видеосвязи с коллегами или подчиненными.



Стильные варианты для работы дома / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio



Стильные варианты для работы дома / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio

Спортивные шорты с бра и блейзером

В домашней обстановке можно спокойно обойтись без верхнего слоя. Однако в случае рабочих онлайн-встреч достаточно будет лишь накинуть наверх блейзер и вы превратитесь в настоящую бизнес-леди.



Стильные варианты для работы дома / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio



Стильные варианты для работы дома / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio



Стильные варианты для работы дома / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio

Трикотажное платье

Еще один вариант для комфортной работы, поможет выглядеть стильно и собрано, но не будет мешать работать даже с кровати. Вы можете выбирать в любой длине и желаемого кроя.



Стильные варианты для работы дома / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio

Трикотажный комплект

В таком образе можно и в магазин выбежать, и рабочую встречу провести. К тому же, комплект можно адаптировать и к вашему гардеробу вне дома. Это могут быть брюки и лонгслив, юбка и худи или леггинсы с туникой.



Стильные варианты для работы дома / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio



Стильные варианты для работы дома / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio

Базовый вариант для работы из дома – тапочки. Актуальными остаются базовые модели, а также с меховым финишем, что часто модницы носят и на улицах городов. Для противников домашней обуви стилист Андриана Грицань рекомендует выбирать мягкие балетки, чтобы не чувствовать дискомфорта при длительном ношении.



Стильные варианты для работы дома / Фото из Instagram / @pumpyourstyle.studio