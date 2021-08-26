В будущем сезоне в моде будут жакеты, которые с нами уже не один сезон, – это объемный крой и широкие плечи. Жакеты с мужского плеча – удачная находка для осеннего сезона, которой успешно удается прикрыть всю многослойность.

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Осенью обратите внимание на однобортные модели в необычных оттенках, что представили на показах моды бренды The Attico, Acne Studios, Annakiki и Sandro Paris.

Модный жакет – это must have гардероба современной героини стритстайла, офисной леди или юной студентки. В начале осени с жакетами прекрасно будут сочетаться кроссовки, кеды или туфли, а позже они помогут создать эффектный аутфит трендовым сапогам в стиле вестерн.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и в интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Этой осенью обратите внимание на клетчатые жакеты, которые дизайнеры часто используют в осенне-зимних коллекциях. Такой графический узор прекрасно сочетается с осенними фактурами. Креативный директор бренда Saint Laurent Энтони Вакарелло предлагает носить жакет с денимовым комбинезоном.



Тренд осени 2021 – клетчатый жакет / Фото Vogue

Минималистичный черный жакет – основа гардероба вне зависимости от сезона, впрочем, осенью такое изделие лучше всего подходит к черным сапогам и пасмурной погоде. Черный жакет будет одинаково выглядеть, как на деловой встрече, так и на прогулке с друзьями. Чтобы образ не выглядел скучным – завершите его трикотажными или кожаными брюками и модными джинсами с 2000-х.



Трендовые жакеты осени 2021 / Фото с инстаграма



Трендовые жакеты осени 2021 / Фото с инстаграма Камилы Коэльо



Трендовые жакеты осени 2021 / Фото с инстаграма Ники Гук



Трендовые жакеты осени 2021 / Фото с инстаграма Марины Мартынив



Трендовые жакеты осени 2021 / Фото с инстаграма Алины Френдий



Трендовые жакеты осени 2021 / Фото с инстаграма



Трендовые жакеты осени 2021 / Фото с инстаграма



Трендовые жакеты осени 2021 / Фото с инстаграма



Трендовые жакеты осени 2021 / Фото с инстаграма