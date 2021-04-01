Молодая мамочка Эльза Хоск часто делится своими модными выходами во время прогулки с ребенком. Недавно Эльза показала, как кормит маленькую дочь грудью в перерывах между работой, а в этот раз показала стильный образ в спортивном костюме.

Спортивный костюм уже давно стал той вещью гардероба, которая с домашней одежды превратилась в отличный вариант для прогулки по городу. Теперь такое изделие, ранее во всех ассоциировался исключительно для занятий спортом, у всех модниц.

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Ориентируясь на героинь стритстайла или стильных выходах моделей, советуем обратить внимание на спортивные однотонные костюмы лаконичного кроя без каких-либо принтов.

Образ Эльзы Госк

На прогулку с дочкой Тууликки манекенщица надела стильный спортивный костюм лилового цвета. По словам представителей fashion-индустрии, именно такой цвет может стать основой весеннего гардероба этого сезона.

Самый простой способ познакомиться с этим оттенком – приобрести спортивный костюм, как у Эльзы. Его можно носить в паре с худи и джоггерами, а можно и отдельно. К примеру, надевайте худи с джинсами, а джоггеры с водолазкой неонового цвета.

Гуляя по окрестностям своего особняка модель совместила сиреневый спортивный костюм с желто-зелеными кроссовками Nike. Блондинка надела капюшон, а лицо прикрыла розовой маской и солнцезащитными черными очками.

Завершила свой образ "ангел" Victoria's Secret стильной сумкой Balenciaga, которая имеет все шансы стать it-bags этого сезона. В представленной коллекции весна – лето 2021 креативный директор бренда Демна Гвасалия разнообразил палитру сумок Hourglass создав модель неонового зеленого цвета.

Мастера марки сшили аксессуар из мягкой кожи с глянцевым блеском. Изделие дополнили подвеской в ​​виде буквы B. Внутрь помещается телефон и ключи. Цена такой сумки – 62 350 гривен.



Стильный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма



Стильный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма