Массивные кроссовки и босоножки с тонкими ремешками: с какой обувью модно носить прямые джинсы
В 2021 году особую популярность среди всех моделей джинсов занимают классические и универсальные прямые джинсы, которые станут базовым элементом гардероба в новом сезоне. Как подобрать пару к mom jeans или джинсам-слоучам – смотрите в материале.
Джинсы штурмом берут мировые модные подиумы, пишет Новое время Life. Сегодня джинсы – неотъемлемый элемент женского гардероба. Они являются любимой одеждой миллионов модниц во всем мире.
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Девушки независимо от возраста и типа фигуры коллекционируют новые модели, используя их не только в повседневных образах. Любовь к джинсам показывают и дизайнеры, которые каждый сезон включают джинсы в свои модные показы.
По словам стилистов, тренды обувной моды позволят экспериментировать со стилем и сочетать мешковатые модели джинсов не только с кроссовками.
С чем носить широкие джинсы в 2021 году
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Туфли с острым носком
Лучшее сочетание прямых широких джинсов – с туфлями на каблуке с острым носком. В паре с расслабленным денимом туфли становятся идеальным выбором для casual-образа и делового аутфита.
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Босоножки с тонким ремешком
Сандалии и босоножки с ремешком продолжают держать топ-позиции в весенне-летний период. В дуэте с мешковатыми джинсами такая пара обуви идеально сбалансирует образ.
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Массивные кроссовки
Для создания простого и непринужденного образа идеально подойдут новые массивные кроссовки. В дуэте с расслабленным оверсайз-денимом такая пара обуви станет неотъемлемой классикой в повседневном гардеробе.
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Ботинки на каблуке
Те, кто любит носить объемные джинсы, могут сделать ставку на кожаные и замшевые сапоги на устойчивом каблуке.
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Ковбойские ботинки
Ботинки в ковбойском стиле еще не сошли с модных радаров, поэтому занимают не последние позиции в гардеробах модниц. Чтобы создать непринужденный образ, стилисты советуют сочетать их с расслабленным денимом.
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