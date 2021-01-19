В 2021 году особую популярность среди всех моделей джинсов занимают классические и универсальные прямые джинсы, которые станут базовым элементом гардероба в новом сезоне. Как подобрать пару к mom jeans или джинсам-слоучам – смотрите в материале.

Джинсы штурмом берут мировые модные подиумы, пишет Новое время Life. Сегодня джинсы – неотъемлемый элемент женского гардероба. Они являются любимой одеждой миллионов модниц во всем мире.

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Девушки независимо от возраста и типа фигуры коллекционируют новые модели, используя их не только в повседневных образах. Любовь к джинсам показывают и дизайнеры, которые каждый сезон включают джинсы в свои модные показы.

По словам стилистов, тренды обувной моды позволят экспериментировать со стилем и сочетать мешковатые модели джинсов не только с кроссовками.

С чем носить широкие джинсы в 2021 году

Туфли с острым носком

Лучшее сочетание прямых широких джинсов – с туфлями на каблуке с острым носком. В паре с расслабленным денимом туфли становятся идеальным выбором для casual-образа и делового аутфита.

Босоножки с тонким ремешком

Сандалии и босоножки с ремешком продолжают держать топ-позиции в весенне-летний период. В дуэте с мешковатыми джинсами такая пара обуви идеально сбалансирует образ.

Массивные кроссовки

Для создания простого и непринужденного образа идеально подойдут новые массивные кроссовки. В дуэте с расслабленным оверсайз-денимом такая пара обуви станет неотъемлемой классикой в повседневном гардеробе.

Ботинки на каблуке

Те, кто любит носить объемные джинсы, могут сделать ставку на кожаные и замшевые сапоги на устойчивом каблуке.

Ковбойские ботинки

Ботинки в ковбойском стиле еще не сошли с модных радаров, поэтому занимают не последние позиции в гардеробах модниц. Чтобы создать непринужденный образ, стилисты советуют сочетать их с расслабленным денимом.