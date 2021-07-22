Какой купальник выбрать в отпуск: модные фасоны показывает француженка Жюли Феррери

Французская модница Жюли Феррери живет в столице Корсики – городе Аяччо. Инфлюенсерша часто проводит время на пляже, демонстрируя своим поклонникам модные купальники. Если вы собираетесь в отпуск, вдохновляйтесь пляжными образами красавицы Жюли.

Архитектор Жюли Феррери – обладательница настоящего французского стиля. Девушка с безупречным вкусом часто показывает в своем инстаграме модные купальники. В основном Жюли выбирает классические модели, которые не так быстро выходят из моды.

Интересно 5 трендовых платьев лета, которые подойдут для жаркого времени года в городе

Француженки любят классику, которая не выходит из моды благодаря своей универсальности и практичности, поэтому редко надевают супертрендовые изделия. Они скорее отдадут предпочтение базовым цветам и простому крою, который не будет привлекать излишнее внимание. Несмотря на это, все купальники стильные и интересные, поэтому их хочется примерить на себе.

В арсенале купальников стильной Жюли Феррари нет перевернутых бикини или изделий кроше, зато это не мешает ей подчеркивать пляжными изделиями свою стройную талию и безупречную фигуру.

Этим летом блогерша выбирает на пляж зеленый велюровый купальник австралийского бренда Triangl. Яблочный оттенок отлично подчеркивает загар и ее темно-русый оттенок волос. Образ она дополнила солнцезащитными очками, соломенной шляпой с широкой лентой и объемной сумкой из рафии.

Жюли также выбирает черный базовый купальник с трусами на высокой посадке, которые помогают скрыть недостатки. Нежный пляжный look она довершает соломенной шляпой и золотистыми украшениями.

Девушка также имеет белый купальник на завязках, который можно довершить трендовыми рубашками разных цветов. Для отдыха в отеле инфлюенсерша выбрала зеленую рубашку и черные солнцезащитные очки.

Инфлюенсерша пополнила свою базу классических цветов еще одним модным цветом. Жюли выбрала синий купальник на одно плечо. Свой аутфит она довершила хвостом вверху, который завязала синей резинкой.

Француженка также похвасталась красным изделием на широких завязках и сплошным синим бархатным купальником.