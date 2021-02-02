Чем ближе приближается весна, тем больше нам хочется в свои гардеробы внести цветных красок. Среди нежных цветов, делающих образ привлекательным – лавандовый, который fashion-эксперты советуют настойчиво сочетать с привычными обыденными элементами гардероба, делая образ ярче.

Источник: Harper'S Bazaar

Самая благоприятная среда для лавандового цвета – бежевая гамма.

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Лавандовый + бежевый

Стритстайлеры советуют не ограничиваться приглушенными молочными оттенками, а сочетать лавандовый с кирпичным, насыщенным карамельным и светло-коричневым.

Смело используйте монохромные образы в сиреневом цвете, дополняя их лаконичными золотистыми аксессуарами.



Лавандовый прекрасно сочетается с бежевым цветом / IMAXTREE

Лавандовый + мятный

Соединив лавандовый с мятно-зеленой палитрой, вы получите настоящий взрыв летнего настроения посреди зимы. Создать образ по примеру мороженого со вкусом "бабл-гам" достаточно просто. Наденьте мятный свитер и накиньте сверху на него лавандовый жакет, или же примерьте светло-фиолетовое пальто. От такого сочетания просто невозможно оторваться.



Лавандовый и салатовый помогут освежить ваш образ / IMAXTREE

Лавандовый + красный

Самая необычная комбинация с лавандовым – красный цвет. Если такое сочетание кажется вам слишком смелым – начните с аксессуаров: добавьте к лавандовому пальто лаконичную красную сумку.

Впрочем стилисты отмечают, что такого сочетания бояться не стоит, ведь даже самые неожиданные образы в стиле колорблок не выглядят слишком яркими при комбинации этих оттенков.



Лавандовый и красный – смелое, но стильное сочетание / IMAXTREE

Лавандовый + синий

Ну и конечно, невозможно пропустить синий цвет в паре с зефирным лавандовым оттенком. Совместить голубые джинсы с лавандовым свитером – хорошая идея. Более ярким образ помогут сделать грубые казаки или яркий пуховик.

Сочетайте лавандовый с ярко-голубыми шапками, небесными блузами и темно-синим деловым костюмом.



Лавандовый и синий – идеальное комбо / IMAXTREE