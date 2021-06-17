Первое шоу Victoria's Secret прошло в нью-йоркском отеле Plaza, а по подиуму ходили суперзвезды того времени — Стефани Сеймур, Вероника Уэбб и Беверли Пил. Правда, тогда у них не было крыльев и их еще не называли "ангелами". Девушки просто демонстрировали белье достаточно демократичного бренда.

Важно "Ангелів" Victoria's Secret більше не буде: білизняний бренд представив нові обличчя



Victoria's Secret Show 1995 / Vogue



Анжелика Каллио на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue

Однако уже тогда в первых рядах сидели известные бизнесмены и музыканты — миллионер Дональд Трамп и музыкант Рассел Симмонс.



Беверли Пил на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue

"По сравнению с современными шоу мы были очень одеты — кроме белья, на нас были надеты кардиганы, в руках были деловые сумочки, но я все равно смущалась", — вспоминает модель Катрин МакКорд.



Катрин МакКорд на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue

Одна из самых востребованных моделей 1990-х Гейл Эллиот также вспоминает о первом шоу Victoria's Secret с теплотой и смеется, что на показах Versace на ней время было меньше одежды, чем на том показе белья.



Гейл Эллиот на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue



Вероника Вебб на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue

А модель, которая открыла это историческое шоу — Ингрид Сейнхейв, наоборот, сначала была смущена, ведь до этого она ходила на кутюрных показах Valentino и Christian Dior.



Ингрид Сейнхейв на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue