Первое шоу Victoria's Secret прошло в нью-йоркском отеле Plaza, а по подиуму ходили суперзвезды того времени — Стефани Сеймур, Вероника Уэбб и Беверли Пил. Правда, тогда у них не было крыльев и их еще не называли "ангелами". Девушки просто демонстрировали белье достаточно демократичного бренда.
Важно "Ангелів" Victoria's Secret більше не буде: білизняний бренд представив нові обличчя
Victoria's Secret Show 1995 / Vogue
Анжелика Каллио на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue
Однако уже тогда в первых рядах сидели известные бизнесмены и музыканты — миллионер Дональд Трамп и музыкант Рассел Симмонс.
Беверли Пил на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue
"По сравнению с современными шоу мы были очень одеты — кроме белья, на нас были надеты кардиганы, в руках были деловые сумочки, но я все равно смущалась", — вспоминает модель Катрин МакКорд.
Катрин МакКорд на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue
Одна из самых востребованных моделей 1990-х Гейл Эллиот также вспоминает о первом шоу Victoria's Secret с теплотой и смеется, что на показах Versace на ней время было меньше одежды, чем на том показе белья.
Гейл Эллиот на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue
Вероника Вебб на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue
А модель, которая открыла это историческое шоу — Ингрид Сейнхейв, наоборот, сначала была смущена, ведь до этого она ходила на кутюрных показах Valentino и Christian Dior.
Ингрид Сейнхейв на Victoria's Secret Show 1995 / Vogue