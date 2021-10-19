Свитер – одна из базовых вещей девушек из северных столиц. В шкафах скандинавок можно найти вещи спокойных тонов, с V-вырезами, трендовые полосатые или яркие цветные.

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Млечный

Скандинавский стилист и модный блогер Перниль Тейсбек демонстрирует для своих поклонников выдержанный и минималистичный гардероб.

Особое место в шкафу этой модницы занимают свитера в молочном цвете. Она их носит как платье в паре с сапогами на массивной подошве, связывает на плече поверх тренча и сочетает с классическими мини-юбками.



Стильные свитера скандинавских модниц / Фото из инстаграма



Стильные свитера скандинавских модниц / Фото из инстаграма

Короткий

Fashion-блогерша Аннемик Кессельс носит укороченные свитера в любую погоду. Чтобы не замерзнуть в холодное время, скандинавка сочетает их со штанами на высокой посадке.



Стильные свитера скандинавских модниц / Фото из инстаграма



Стильные свитера скандинавских модниц / Фото из инстаграма

Полосатый

Одна из самых известных инфлюенсеров Швеции Каролин Бломст регулярно публикует в инстаграме свои модные образы. Среди них больше всего преобладает свитер в полоску, который этой осенью находится на пике популярности.



Стильные свитера скандинавских модниц / Фото из инстаграма



Стильные свитера скандинавских модниц / Фото из инстаграма

V-вырез

Блондинка Жанетт Мэдсен является одной из главных героинь стритстайл-хроник в Копенгагене. Она обожает свитера с глубоким V-вырезом, или выбирает модели на змейке, чтобы открыть шею.



Стильные свитера скандинавских модниц / Фото из инстаграма



Стильные свитера скандинавских модниц / Фото из инстаграма

Цветной

Датская модница Эмили Синдлев очень любит яркую одежду. В ее гардеробе немало свитеров самых насыщенных оттенков – от лаймового до ярко-розового.



Стильные свитера скандинавских модниц / Фото из инстаграма