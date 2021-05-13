Модницы и звезды стритстайла уже давно стали основоположниками трендов. С их легкой руки отдельные элементы гардероба, обувь, сумки и очки набирают такую популярность, что, в конце концов, становятся трендовыми, и приобрести какую-то конкретную вещь хотят все.

Интересно Мятный – актуальный цвет весенне-летнего сезона: вдохновенная подборка аутфитов

Леони Ханне и Эльза Хоск любят выходить на прогулки с сумкой Bottega Veneta The Mini Jodie. Если шведская модель выбирает трендовый зеленый, то Леони предпочитает белый и коралловый цвета. Именно такая минималистичная модель сейчас на пике популярности.

Также инфлюэнсеры дополняют свои образы сандалиями от Chanel, которые считаются одними из сильнейших пар обуви этого сезона. Николь Потуральски и Жюли Феррери уже показали немало аутфитов, главным элементом которых выступили джинсы с разрезами – самым актуальным изделием из денима весенне-летнего сезона.

Не обходятся модные выходы трендсеттеров и без солнцезащитных очков. Именно из их примеров миллионы модниц со всего мира будут черпать вдохновение и подбирать изделия к своим образам. Именно поэтому Fashion 24 решил внимательнее присмотреться к очкам, которые выбирают фешионисты с огромным количеством подписчиков в своем инстаграме.

Французская инфлюэнсер Жюли Феррери выбирает к своим образам минималистичные классические черные очки с тонкой золотистой оправой. Немка Леони Ханне любит яркие образы, поэтому дополняет их очками с зеленой оправой. Для праздничного аутфита, состоящего из белых брюк палаццо и розового жакета, блондинка подобрала очки тишейды.

Модная блогер из Берлина Соня Лисон для прогулок по городу выбирает квадратные модели черного цвета и коричневые изделия на полумесяце, которые сочетает с коричневым удлиненным жакетом.

Одна из самых ярких фигур модной индустрии в Дании Эмили Синдлев делает ставку на прямоугольные черные очки и изделия с массивной белой оправой, которые дополняют ее молочный аутфит.

Британка Джесси Буш для отдыха выбирает очки с трендовым принтом зебры, а для выхода в город дополняет образ черными очками Wayfarer.

Алисия Родди подбирает под салатовый джемпер с брюками в коровий принт прямоугольные очки от Balenciaga, а для расслабленного выхода выбирает темно-зеленые очки, которые дополняют образ, состоящий из оранжевых брюк клеш и черного жакета.

Шведка Эльза Хоск во время прогулки со своей дочкой делает ставку на черные изделия удлиненной прямоугольной формы, а к вязаному молочному костюму подбирает очки с белой оправой.

Португальская стилистка София Коэльо славится небанальными аутфитами, поэтому подобрала к своей розовой сумке трендовые очки с розовыми линзами. Выход в бежевом костюме девушка дополнила изделиями с оправой оттенка кофе с молоком.