Пальто – главная покупка весны. Главные streetstyle-звезды уже активно демонстрируют в своих инстаграмах пальто самых разнообразных фасонов. Звезды Недель моды одевают в оверсайз-модели, длинные и элегантные двубортные пальто и вечерние варианты с атласными отворотами.

Если вы еще не определились с фасоном пальто на весну, то стоит всего лишь заглянуть на личные профили известных инфлюенсеров, ведь именно в их образах просматриваются тренды этого сезона.

Интересно Трендовые пальто весны 2021: стильные варианты

Немецкий блогер Леони Ханне прогулялась в молочном пальто свободного кроя от бренда The Frankie Shop. Блондинка скомбинировала его с ботильонами Manu Atelier, сумкой Bottega Veneta и джинсами Agolde.

Рози Хантингтон-Уайтли также выбрала светлое пальто, стильно обыграв образ с помощью свитера, который завязала вокруг шеи.

Парижская модница Леи Сфез надела двубортную модель старого покроя, а фэшн-блогер Каролина Даур прогулялась в молочном пальто из овчины с массивными плечиками.

Скандинавская звезда стритстайла Перниль Тейбек – любительница черного длинного пальто, которое сочетает с кроссовками, кожаными штанами и сумкой Bottega Veneta The Mini Jodie.