Собираем вещи в отпуск: какие модные образы предлагает немка Леони Ханне

Летняя пора – время отпусков, и если вы с нетерпением ждете встречи с морем, солнцем и песком, советуем вам составить список вещей, которые понадобятся вам во время отдыха. В основном модницы черпают вдохновение в инфлюенсеров, поэтому Fashion 24 решил разобрать инстаграм с отдыха немки Леони Ханне.

Обычно девушки берут с собой в отпуск так много одежды, что добрую половину из нее даже не достают из чемодана. Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что на отдых берутся первые лучшие летние вещи, не обращая внимания на то, насколько они сочетаются друг с другом.

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Fashion-блогеша Леони Ханне давно зарекомендовала себя среди стритстайл-звезд, как одну из самых модных инфлюенсеров Германии. Блондинка безумно влюблена в моду и путешествия.

Почти ежедневно в своем инстаграме девушка публиковала стильные аутфиты, а недавно отправилась на отдых со своим бойфрендом Алексом в солнечную Ибицу. Оттуда всегда улыбающаяся модница демонстрирует своим фанатам интересные образы для летнего отдыха.

В отпуск Леони прихватила с собой несколько красивых платьев. В платьях девушки всегда выглядят привлекательно и женственно, а в теплой стране под жарким солнцем этот элемент гардероба просто необходим.

Блогерша выбрала для отдыха невесомое длинное платье бежевого цвета, которое соединила со стильными желтыми босоножками на липучках от Chanel. Девушка также надела зеленое платье с длинным рукавом с глубокими разрезами на ногах.

Леони любит красиво одеваться, поэтому не забыла о розовом сатиновом платье на бретелях, которое можно, к примеру, надеть на ужин в ресторан. В ее арсенале платьев нашлось место для короткого платья из льна с длинным рукавом и сексуального трикотажного платья 2021 года с вырезами на бедрах.

Инфлюенсерка пряди волос заплела в трендовые тоненькие косички, а образ довершила лимонной сумкой-клатчем.

Несколько футболок и топов никогда не будут лишними на отдыхе, ведь их можно легко совместить с джинсовыми шортами, трендовыми мини и макси юбками.

Розовую футболку с оранжевыми рукавами от Loewe Леони соединила с денимовыми короткими шортами, а синюю футболку тай-дай довершила шифоновой юбкой от Paco Rabanne. Другую длинную юбку белого цвета она соединила с оранжевым бюстгальтером от купальника.

Леони сильно приросла к цитрусовым оттенкам, поэтому взяла с собой в чемодан еще одну юбку желтого цвета, которую удачно дополнила базовым белым топом с актуальными завязками на талии.

Загорать на солнце и купаться в море немка в этот отпуск решила в оранжевом и лимонном купальниках, которые ей очень идут.

Для вечернего променада по Ибице 32-летняя инфлюенсерка надела салатовый брючный костюм, который соединила с лимонным топом, сетчатыми туфлями и клатчем. Волосы модница завязала в косичку и довершила look трендовыми очками с зеленой оправой.

На прогулку на яхте фешиониста выбрала белый спортивный костюм с длинным рукавом. Свой аутфит Леони дополнила бирюзовой велюровой сумкой от Chanel.