Обычно девушки берут с собой в отпуск так много одежды, что добрую половину из нее даже не достают из чемодана. Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что на отдых берутся первые лучшие летние вещи, не обращая внимания на то, насколько они сочетаются друг с другом.

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Fashion-блогеша Леони Ханне давно зарекомендовала себя среди стритстайл-звезд, как одну из самых модных инфлюенсеров Германии. Блондинка безумно влюблена в моду и путешествия.

Почти ежедневно в своем инстаграме девушка публиковала стильные аутфиты, а недавно отправилась на отдых со своим бойфрендом Алексом в солнечную Ибицу. Оттуда всегда улыбающаяся модница демонстрирует своим фанатам интересные образы для летнего отдыха.

В отпуск Леони прихватила с собой несколько красивых платьев. В платьях девушки всегда выглядят привлекательно и женственно, а в теплой стране под жарким солнцем этот элемент гардероба просто необходим.

Блогерша выбрала для отдыха невесомое длинное платье бежевого цвета, которое соединила со стильными желтыми босоножками на липучках от Chanel. Девушка также надела зеленое платье с длинным рукавом с глубокими разрезами на ногах.