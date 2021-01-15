Даже самый базовый образ, состоящий из белой футболки и голубых джинсов можно превратить в стильный и изысканный аутфит благодаря сумке. Мировые знаменитости активно кичатся своими люксовыми моделями сумок, поэтому в материале познакомимся с их любимыми моделями.

Сумка – это практичный и стильный аксессуар, который вполне может завершить ваш лаконичный и скромный образ. Даже если зимой вы оденетесь с ног до головы в черный цвет, то ваша сумка станет главной изюминкой в ​​аутфите, пишет Glamour.

Смотрите также Что может испортить ваш образ: Андре Тан назвал главные причины

Для того, чтобы выглядеть стильной и быть в тренде, не обязательно тратить сумасшедшие деньги на люксовые модели сумок. Масс-маркет насчитывает огромный арсенал красивых и изысканных сумок, которые совершенно не будут удешевлять ваш образ. Напротив, в последнее время выбор сумок просто поражает огромным количеством фактур и цветов. В масс-маркетах для вас найдется большой ассортимент трендовых стеганых, меховых, или атласных сумок.

А вот такие мировые знаменитости как Кайли Дженнер или Рози Хантингтон-Уайтли любят пополнить свои полки последними люксовыми новинками. Инстаграм – отличная платформа, чтобы похвастаться роскошными моделями, которые стоят несколько тысяч долларов.

Какие сумки носят знаменитости

Рози Хантингтон-Уайтли

Объемный вязаный белый свитер с высоким горлом и широкими рукавами, собранные волосы и нежный макияж – беспроигрышный вариант на любое событие. Изюминки образу добавляет сумка французского бренда Balmain с золотистым металлическим логотипом и ремешком-цепочкой на плечо. Жаккардовая сумка из телячьей кожи стоит 80 тысяч гривен.

Эльза Хоск

Белоснежная рубашка oversize и молочный жилет – интересный вариант для прогулок в стиле преппи. Госк дополнила образ светлыми широкими джинсами с разрезом выше колена. Аутфит модель довершила джинсовой сумкой Louis Vuitton, которая стоит 66 тысяч гривен и обувью Chanel.

Хейли Бибер

Хейли довольно часто появляется в объективах папарацци со своим мужем Джастином Бибером, поэтому такой вариант одежды, который она выбрала – лучше подойдет для милых прогулок с любимым. Хейли любит яркие оттенки в одежде, поэтому к классическому серому костюму добавила зеленую жилетку и плетеную сумку Bottega Veneta, которая стоит 49 тысяч гривен.

Тина Кунаки

Зеленое платье в тандеме с фуксией – идеальный вариант для праздничных событий. На своем примере жена Венсана Касселя показывает, что не стоит бояться сочетать яркие цвета между собой. Трендовая сумка Valentino Roman Stud, которая уже полюбилась всем модницам, стоит 98 тысяч гривен.

Кайли Дженнер

Трудно представить, что у Кайли есть какая-то одна любимая модель сумки, ведь ее коллекция люксовых аксессуаров чрезвычайно велика. Дженнер любит экстравагантные наряды, поэтому отправляясь по делам надела молочную куртку-oversize и очки с белой оправой. Дополнила образ сумкой-пельменем от Bottega Veneta. Ее цена – 111 тысяч гривен.

Кьяра Ферраньи

Если вы не знаете, чем можно разбавить черный total look – берите пример с Кьяры Ферраньи. Итальянская модница примерила для променада по парку Семпионе – любимому месту отдыха миланцев, лаконичную розовую сумку Chanel, которая стоит 214 тысяч гривен.