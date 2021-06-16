Какие купальники трендсеттеры выбирают этим летом: стильная подборка

Наступило лето, поэтому большинство из нас уже точно запланировали отпуск. Для того чтобы быть стильной и не отставать от модных трендов, советуем вам посмотреть, какие купальники выбирают этого лета трендсеттеры.

Часть инстаграм-звезд отправились на отдых. Под лучами солнца они демонстрируют купальники, задавая пляжные уроки стиля.

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Изучая образы знаменитостей в купальных костюмах гораздо легче для себя определить фасон и цвет изделия, поэтому показываем вам интересные, модные и яркие купальники, которые выбирают этим летом инфлюенсеры.

Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи на отдых в Лигурию взяла с собой цветочный купальник. Самый популярный принт этого сезона, как видим, захватил не только платья.

Бразильская модель Жизель Оливейра в солнечной Калифорнии выбирает для купания в бассейне купальник в цветочный принт, стильно обвязав шнурки от бюстгальтера накрест вокруг шеи. Пляжный образ дополнил головной убор лета – панама.

Модная блогер Бриттани Хавьер, которая находится на последних неделях беременности, также решила не отставать от трендов, поэтому надела яркий цветочный купальник.

Победительница всеукраинского конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" 2014 года Анна Андрес на острове Сен-Бартельми сделала несколько кадров в роскошном сплошном купальнике оранжевого цвета со шлейками, которые украшены цепочками.

Изделие оранжевого цвета также выбрала немка Леони Ханне. Блондинка раздельный купальник сочетает с белой рубашкой оверсайз и панамой тай-дай.

Жюли Феррери надела купальник базового белого цвета на завязках, дополнив его трендовой рубашкой зеленого цвета.

Американская модель Кайли Дженнер пристально следит за всеми новинками, поэтому одной из первых успела примерить на себе купальник, который выполнен в технике кроше. Ранее Белла Хадид демонстрировала в паре с купальником вязаную панаму.

Модная инфлюенсер из Берлина Соня Лисон отправилась на отдых в солнечную Ибицу. Там блондинка демонстрирует желтый купальник, который сочетает с бело-голубой рубашкой и зеленой сумкой Bottega Veneta The Mini Jodie.

Обратите внимание на купальники, которые представляет Эмили Ратажковски. Именно такая модель со многими завязками на талии этим летом будет очень популярной.

Португальский стилист София Коэльо на прогулку на яхте выбирает розовый купальник, сочетая его со стильным аксессуаром на талии – цепочкой с разными камешками handmade.

Шведская модель Эльза Хоск отдыхает с дочкой Тууликки в белоснежном купальнике, который дополнила денимовой панамой в цветочный принт.

Модница Эмилия Линдмарк примерила перевернутый купальник. Девушка выбрала изделие салатового цвета, обвязав шнурки на талии. Стоит отметить, что такой трюк выглядит довольно сексуально, поэтому уже летом купальники на завязках перевернутые "вверх ногами" станут горячим трендом.