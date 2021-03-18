Кроссовки – удобная и практичная обувь, которая часто выручает в повседневной жизни. Кроссовки уже давно входят в список базовых элементов гардероба. Модницы инстаграма успешно внедряют эту обувь для обычных и праздничных выходов.

Каждая девушка имеет несколько пар кроссовок, среди которых белые – вечная классика, которые подходят почти к любым образам. В этом сезоне на пике популярности оказались белые модели от Reebok, New Balance, Nike и Adidas.

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Для составления базового гардероба на весну, стоит начать с универсальных и актуальных моделей кроссовок. Классические окраски и минималистичный дизайн – главные критерии для выбора обуви на каждый день.

Бренд Khaite обновил свою культовую модель из нубука, которую уже успела приобрести супермодель Рози Хантингтон-Уайтли. Новые кроссовки, воодушевленные эстетикой 1970-х, выпустили в коллаборации со спортивным гигантом Adidas.

Современные белые кроссовки Christian Dior базовой модели на массивной подошве с красочными вставками появились у модницы Вероники Феррари.

Часть модниц делает в этом сезоне ставку на пару обуви New Balance, которая прекрасно сочетается в паре с денимом, деловыми и спортивными костюмами. Эмили Синдлев примерила кроссовки в паре с широкими джинсами, худи и клетчатым жакетом.

Модница Эльза Хоск соединила кроссовки Nike с голубыми вставками с широкими джинсами и серым жакетом. Ксения Адонтс к трендовым брюкам с разрезами выбирает классические белые кроссовки на массивной подошве.

Какие кроссовки носят модницы этой весной