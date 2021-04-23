В последнее время модель Хейли Бибер очень часто попадает в объективы папарацци. Девушка демонстрирует последние тенденции и привлекает своими атуфитами внимание поклонников. На этот раз Хейли порадовала фанов домашними кадрами, на которых предстала в идеальных белых кедах.

Известная манекенщица приятно удивляет 34-миллионную аудиторию своим особым стилем одежды, однако не всегда в жизни можно повторить образы звезд, поэтому Бибер решила поделиться полезным и практичным советом, которым могут воспользоваться все.

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Девушка решила подсказать поклонникам, как выглядят идеальные белые кроссовки на лето. 24-летняя блондинка выбрала лаконичную модель кедов от Superga. Эта обувь очень эффектно смотрится на ноге.

Летом такие кеды станут одними из самых универсальных видов обуви. С ними можно сочетать короткие или длинные цветочные платья, джинсовые юбки, бермуды, брючные или спортивные костюмы.

Проживая в солнечном городе Калифорнии Беверли-Хиллз, модель позировала в летнем наряде. Хейли надела белую футболку оверсайз с голубой надписью New York и голубые короткие джинсовые шорты.

Летний ансамбль одежды она довершила белыми кедами. Модель любит украшения, поэтому перед объективом фотокамеры позировала с роскошными кольцами из белого золота. Волосы знаменитость распустила, а на лице сделала естественный макияж.

Модель знает немало позирований, поэтому для новых фото приняла интересные позы. Сидя на полу, Бибер показала кеды очень близко, чтобы их каждая модница смогла внимательнее разглядеть.



Хейли Бибер показывает модные белые кеды / Фото из инстаграма



Хейли Бибер показывает модные белые кеды / Фото из инстаграма