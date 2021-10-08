Какая верхняя одежда никогда не выходит из моды: 8 модных элементов гардероба

Каждый сезон тренды на одежду меняются, однако классика всегда остается вечной. Чтобы иметь стильный вид, дополняйте базу трендовыми элементами гардероба. Таким образом вы гарантированно каждый сезон будете иметь актуальные наряды, которые не вышли из моды.

Несмотря на то, что вся классические наряды отличаются, у них есть кое-что общее – лаконичный дизайн, натуральные фактуры, свободный крой и минимальное количество фурнитуры.

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Тренч

Тренч – вневременная классика, которая идеально подходит для демисезонного периода. Бежевый тренч в стиле Burberry – эталонный образец. Признаки актуального тренча: длина миди, свободный крой или даже oversize, естественная цветовая гамма, откидной воротник, широкие лацканы, пояс.



Верхняя одежда, которая не выходит из моды / Фото из инстаграма

Байкерская куртка

Косуха добавляет образу дерзость и небрежній шик. Правильная байкерская куртка должна быть размера оверсайз, а потертости и грузность только приветствуются. Идеальная косуха должна быть с массивными деталями, свободного кроя, с широкими лацканами и ремнем.



Верхняя одежда, которая не выходит из моды / Фото из инстаграма

Джинсовая куртка

Никакой сезон не обходится без денима. Универсальные джинсовые куртки будут в моде всегда. Выбирайте модель из плотного денима без акцентных потертостей и активного декора. Из цветов лучше отдать предпочтение классической синей гамме: от светлого голубого до насыщенного темно-синего. Также великолепно смотрятся модели серого и черных тонов.



Верхняя одежда, которая не выходит из моды / Фото из инстаграма

Пальто

К идеальным фасонам пальто присматривайтесь в Max Mara. Именно этот бренд представляет настоящую роскошную и элегантную классику из верблюжьей шерсти цвета camel. Если вам хочется выбрать универсальную вневременную модель, то обратите внимание на пальто с запахом, прямое пальто или пальто-кокон. Такие пальто считаются самыми универсальными моделями.



Верхняя одежда, которая не выходит из моды / Фото из инстаграма

Пуховик

Пуховик – любимая верхняя одежда многих. В прохладную пору это не только стильный элемент гардероба, но и необходимый. При выборе обращайте внимание на фасон, длину и цвет. Выбирайте пуховики лаконичного кроя, прямого силуэта, с запахом, коконы, А-образные или oversize-модели. Стеганые модели в этом сезоне все еще актуальны.



Верхняя одежда, которая не выходит из моды / Фото из инстаграма

Парка

Парка – хорошая верхняя одежда, потому что благодаря свободному крою под нее можно надевать сразу несколько слоев или любые объемные вещи. Эта максимально комфортная и удобная верхняя одежда прекрасно впишется в гардероб casual.



Верхняя одежда, которая не выходит из моды / Фото из инстаграма

Шуба

Выбирайте лаконичную и минималистичную шубу из искусственного меха. Если вы чаще передвигаетесь на авто, то короткие модели будут вам наиболее комфортны, если же, наоборот, вы чаще ходите пешком, то длина до середины бедра или ниже колена подойдет вам больше.



Верхняя одежда, которая не выходит из моды / Фото из инстаграма

Дубленка

Дубленка осенью – такая же неотъемлемая вещь гардероба, как тренчи и пальто. Выбирайте выигрышные короткие варианты в естественной цветовой гамме.



Верхняя одежда, которая не выходит из моды / Фото из инстаграма