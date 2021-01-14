Ведущие специалисты модной индустрии уже нашли конкурента кроссовкам. По их словам, новая обувь гораздо лучше сочетается с модными джогерамы, чем кроссовки.

Икона стиля в Дании Тора Вальдемар начала после завершения карантина носить спортивный костюм, пишет Costume. В таком наряде она появлялась довольно часто, ведь ее бренд Rotate специализируется на стильных и комфортных костюмах, которые можно надевать и на прогулку с домашним животным, и на встречу с друзьями в городе.

Интересно Dad sneakers – новая стильная обувь, которую носят все инфлюенсеркы

Модница из Копенгагена привлекает к себе внимание элегантно-спортивными миксами. Она надевает кроссовки с легкими сарафанами, или изысканные мюли с тренировочными костюмами. Тора не только не боится быть оригинальной, но стремится к этому.

Можно считать, что Тора начала моду на классическую обувь вдохновенную из мужских коллекций. Такой вариант лоферы инфлюенсер надевала с джогерамы или широкими мешковатыми спортивными брюками. Блогера доказала, что спортивный вариант брюк можно миксовать не только с кроссовками.

Уже весной изящные и изысканные лоферы соединятся в ансамбле со спортивными брюками и получат абсолютно новое направление для повседневной образа.