24-летняя знаменитость создала отдельную инстаграм-страницу Kylie Swim на которую уже подписались почти 400 тысяч пользователей. На странице Кайли опубликовала первое фото, сделанное на полароид.

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Знаменитость позировала перед фотографом в купальнике собственного бренда. Миллионерша надела купальник оттенка кубинского заката.

"Работаю над Kylie Swim, и не могу дождаться, когда смогу поделиться результатом с вами", – написала Кайли Дженнер.

Недавно инфлюенсер поделилась фотографиями, на которых можно было увидеть палитру будущей коллекции. Модели позировали в ярко-желтом и розовом купальнике с градиентом.

Дату полноценного запуска коллекции Кайли не рассекречивает, впрочем надписи "Скоро будет" уверяют, что не придется долго ждать.



Первое фото купальника Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Kylie Swim

Зарубежные СМИ еще в мае писали, что представительница клана Кардашян-Дженнер планирует запустить пляжную линейку. Тогда предпринимательница подала документы на регистрацию торговых марок Kylie Swim и Kylie Swim By Kylie Jenner в ведомство по патентам и товарным знакам США, которые позволяют выпускать обувь, одежду, сумки и обувь для пляжа, полотенца, надувные круги и другие аксессуары для плавания.

Также молодая предпринимательница запускает детский бренд под названием Kylie Baby. Миллионерша подала заявку на регистрацию товарных знаков Kylie Body и Kylie Hair в 2019 году.

Знаменитость является владелицей успешных beauty-линеек Kylie Cosmetics и Kylie Skin и совместного бренда с сестрой, который выпускает одежду Kendall + Kylie.



Недавно Кайли Дженнер выпустила "золотую" коллекцию вдохновенную 24-каратным золотом