Самая молодая американская бизнесвумен Кайли Дженнер любит публиковать в сети откровенные фото в белье и свои стильные аутфиты. На этот раз знаменитость похвасталась новой фотографией. Кайли позировала в жакете и необычного фасона сапогах.

Кайли Дженнер, американская знаменитость и миллионерша любит щеголять дорогими люксовыми нарядами на своей личной странице в инстаграме. В основном Кайли предпочитает наряды, которые подчеркивают ее фигуру и обнажают части тела.

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Модель поделилась со своей 217-миллионной аудиторией солнечным кадром. 23-летняя знаменитость позировала в парке с тропическими растениями в своем новом аутфите. Кайли надела кремовый топ, а сверху накинула серый жакет удлиненного кроя.

Образ знаменитость дополнила короткими джинсовыми шортами, а довершила белыми сапогами на каблуке с обрезанным носком. Для прогулки Дженнер взяла солнцезащитные очки, молочную сумку Jacquemus и бежевую солнцезащитную маску.

На одном из кадров модель позировала со своей маленькой серой собачкой. Публикуя новый кадр модель написала: "Кайли + Кевин = любовь". Любительница животных завела 9 по счету собаку. Новая фотография Кайли Дженнер собрала более 5 миллионов лайков и более 10 тысяч комментариев.



Кайли Дженнер показала интересный аутфит / Фото из инстаграма



Кайли Дженнер показала интересный аутфит / Фото из инстаграма



Кайли Дженнер показала интересный аутфит / Фото из инстаграма