Светская львица Кайли Дженнер любит эпатировать своими образами. На этот раз молодая миллионерша позировала в стильном сером платье, которое дополнила акцентными аксессуарами.

Представительница знаменитого телесемейства Кардашян-Дженнер часто публикует в сети откровенные кадры в белье или купальнике. Впрочем для очередного фото Кайли предстала в довольно стильном образе, который дополнила акцентными аксессуарами и яркой обувью.

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Образ Кайли Дженнер

Миллионерша Кайли Дженнер любит дорогие люксовые наряды. У нее огромная коллекция самых дорогих сумок, обуви, аксессуаров и косметики, поэтому для нового кадра знаменитость выбрала роскошный наряд.

Девушка позировала на камеру в своем элитном доме в Лос-Анджелесе. Она надела серое платье длины миди, которое дополнила массивным браслетом из жемчуга в несколько слоев и черными солнцезащитными очками с белой оправой.

Длинноволосая американская звезда накрутила волосы, а губы накрасила коричневой помадой. Дженнер дополнила свой образ безупречной обувью с острым носком. Она было украшена такими же жемчужинками, как и ее браслет.

Поклонники 23-летней знаменитости знают, что она большая собачница. Любительница животных в начале года завела уже 9 собаку. Однако на фото девушка позировала с собакой своей сестры. Кендалл Дженнер уже давно завела добермана, но имя его держит в секрете.

21 апреля перед показом коллекции Burberry модель сделала несколько кадров в кожаном тренче от Риккардо Тиши. Рядом с Кендалл позировал доберман. Вероятно, сестры встретились и вместе смотрели прямую трансляцию британского бренда.



Кайли Дженнер показала стильный образ / Фото з инстаграма