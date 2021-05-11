За личной страницей Кайли Дженнер в инстаграме следит 231 миллион поклонников. 23-летняя светская львица каждый раз привлекает внимание своими роскошными образами и диктует тренды модницам со всего мира.

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Образ Кайли Дженнер

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" надела костюм салатового цвета из полупрозрачной ткани, который состоит из кроп-топа и мини-юбки. Сверху инфлюэнсер надела черный кожаный тренч.

К своему волшебному образу Кайли подобрала атласные салатовые сабо на каблуке от Amina Muaddi и крошечную сумочку желтого цвета с розовым пухом и пластиковыми ручками. Аутфит блогер дополнила многочисленными массивными браслетами на руке и серебряными серьгами.

Длинные волосы знаменитость распустила, накрутив легкие локоны, а некоторые пряди волос она заплела в тонкие косички. Стильные кадры молодая миллионерша сделала возле своего роскошного оранжевого автомобиля.



Роскошный образ Кайли Дженнер / Фото из инстаграма



Роскошный образ Кайли Дженнер / Фото из инстаграма



Роскошный образ Кайли Дженнер / Elle