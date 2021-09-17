Кайли Дженнер очаровала образом в овечьей шапке и унтах с коровьим принтом: стильный выход

Светская львица Кайли Дженнер любит эпатировать своими образами. Молодая миллионерша недавно попала под прицелы папарацци со своей дочкой Сторми в экстравагантном наряде.

Представительница знаменитого телесемейства Кардашян-Дженнер отправилась на прогулку в довольно необычном для себя образе. Кайли любит при любой возможности выставлять свое тело напоказ, впрочем в период своего особого состояния знаменитость решила скрыть живот и сделать акцент на необычном наряде.

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24-летняя миллионерша приехала с дочкой Сторми в ресторан. Она надела короткий винтажный тренч коричневого цвета из потертой кожи. Тренчкот завершал длинный пояс на талии, который подчеркнул ее округлый живот.

В начале сентября Кайли решила завершить образ овечьей шапкой-ведром бежевого цвета. Також она решила дополнить аутфит меховыми белыми сапогами-унтами с коричневыми пятнами в коровий принт.

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Кайли Дженнер очень любит наряжать 3-летнюю Сторми в красивую одежду. Уже теперь она прививает маленькой девочке любовь к люксовой роскошной одежде. Маленькая знаменитость Сторми Вебстер постепенно завоевывает мир моды. У девочки в арсенале игрушек найдутся дорогие брендовые сумки и одежда из последних коллекций известных марок.

Знаменитость нарядила девочку в джинсовый костюм от Levis, состоящий из куртки и мини-юбки. Ее образ завершали бело-серые кроссовки Nike Air Jordan, которые были созданы в коллаборации с отцом Сторми – Трэвисом Скоттом.



Необычный образ Кайли Дженнер / Фото с Getty Images